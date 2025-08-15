SPECIAL Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO

Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Viețile arbitrilor de fotbal din România și Marea Britanie diferă. Dacă în Superligă doar delegările aduc cu sine câștiguri financiare, oficialii englezi beneficiază și de salarii.

Arbitrii din Premier League - cunoscuți și criticați, deopotrivă - sunt angajați ai companiei PGMOL, societate de arbitri profesioniști care supraveghează antrenamentele, dezvoltarea și învățarea arbitrilor centrali și asistenți.

Un arbitru central câștigă aproximativ 1700 de euro pentru un meci oficiat în Premier League

PGMOL se ocupă și de delegări, iar în grupul de elită a reușit să adune douăzeci și unu de arbitri eligibili, pregătiți oricând pentru oficierea de meciuri în Premier League.

Arbitrul-șef al PGMOL este Howard Webb, care afirmă, potrivit BBC, că salariul anual al unui arbitru asistent ajunge la suma de 127,000 de euro, pe când un arbitru central poate încasa un salariu anual de peste 200,000 de euro.

Aceste sume pot fi mărite de bonusuri de performanță și de baremuri. Un arbitru central câștigă aproximativ 1700 de euro pentru fiecare meci condus din teren, pe când un arbitru VAR încasează circa 950 de euro pentru o partidă.

Cât câștigă arbitrii delegați la meciurile din Superligă

În România, un arbitru central câștiga în sezonul 2022/23 6000 de lei pentru un meci, de trei ori mai mult decât rezerva sa. Un arbitru VAR încasa 3000 de lei per meci, potrivit ProSport.

Câștigul mediu al unui arbitru central depășește pragul de 20,000 de euro per sezon, în campionatul din România.

