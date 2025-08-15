Viețile arbitrilor de fotbal din România și Marea Britanie diferă. Dacă în Superligă doar delegările aduc cu sine câștiguri financiare, oficialii englezi beneficiază și de salarii.

Arbitrii din Premier League - cunoscuți și criticați, deopotrivă - sunt angajați ai companiei PGMOL, societate de arbitri profesioniști care supraveghează antrenamentele, dezvoltarea și învățarea arbitrilor centrali și asistenți.

Un arbitru central câștigă aproximativ 1700 de euro pentru un meci oficiat în Premier League

PGMOL se ocupă și de delegări, iar în grupul de elită a reușit să adune douăzeci și unu de arbitri eligibili, pregătiți oricând pentru oficierea de meciuri în Premier League.

Arbitrul-șef al PGMOL este Howard Webb, care afirmă, potrivit BBC, că salariul anual al unui arbitru asistent ajunge la suma de 127,000 de euro, pe când un arbitru central poate încasa un salariu anual de peste 200,000 de euro.

Aceste sume pot fi mărite de bonusuri de performanță și de baremuri. Un arbitru central câștigă aproximativ 1700 de euro pentru fiecare meci condus din teren, pe când un arbitru VAR încasează circa 950 de euro pentru o partidă.