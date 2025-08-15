În prima manșă, CFR Cluj a primit vizita lui Braga pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, iar portughezii s-au impus în România cu 2-1. În a doua manșă, ardelenii s-au deplasat pe ”Estadio Municipal de Braga” joi seară.



Braga a rezolvat meciul încă din prima repriză. Rodrigo Zalazar a deblocat tabela de marcaj în minutul 19, după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri, iar în minutele suplimentare (45+5') a realizat ”dubla” din pasa lui Joao Moutinho.



CFR Cluj a trecut peste eșecul de la Braga: mesaj în limba engleză pe rețelele sociale



”One journey ends, another begins”, a scris CFR Cluj pe rețelele social media. În traducere: ”Când o călătorie se termină, alta începe”, reprezentând faptul că CFR Cluj își continuă parcursul european.



Formația dirijată de Dan Petrescu a fost eliminată din turul trei preliminar UEFA Europa League și a căzut, în consecniță, în play-off-ul Conference League, unde va da peste Hacken.



Dan Petrescu, furios după eliminarea din Europa League: "Nu aveau nevoie de ajutor! Nouă de ce nu ne-au dat penalty?"



Deși a recunoscut superioritatea adversarilor, Petrescu a pus accentul pe deciziile "centralului" Sascha Stegemann. "E clar că echipa mai bună a câștigat, diferența de valoare s-a văzut, dar mici detalii au făcut această calificare. Mă gândesc la neprimirea penalty-ului pe care l-am avut, în schimb ei au primit un penalty cred că mult mai ușor. Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, asta e părerea mea", a transmis tehnicianul.



Nemulțumirea lui Petrescu a continuat, făcând o paralelă directă între cele două manșe: "Poate că amândouă au fost penalty-uri, dar mai întâi dă-l pe al meu la Cluj și după aia dă-le și lor dacă vrei. Dacă era 2-2, poate nu se mai ajungea la faza aia".

