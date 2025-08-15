Selecționerul naționalei U21 a României, Costin Curelea, a stabilit lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din luna septembrie, din preliminariile EURO 2027, a anunțat, vineri, Federația Română de Fotbal.



Pentru cele două meciuri din luna septembrie, acesta a trimis 10 convocări preliminare pentru jucători ce evoluează în afara României: Vlad Rafailă (Real Betis), Tony Strata (AC Ajaccio), Matteo Duțu (AC Milan), Emanuel Marincău (FSV Mainz), Antonio David (Internazionale Milano), Luca Szimionaș (Hellas Verona), Robert Jălade (Sevilla), Rareș Burnete (Juve Stabia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona), Jason Kodor (US Lecce).



Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern.



Naționala de tineret a României începe în luna septembrie campania de calificare la EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo, pe 5 septembrie, ora 18:30, pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iași, și San Marino, programat marți, 9 septembrie, ora 21:30, pe San Marino Stadium, Serravalle.

