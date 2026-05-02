Retrogradare dureroasă, la zece ani după câștigarea miraculoasă a titlului

La zece ani de la câştigarea titlului în Premier League, echipa masculină a lui Leicester City a suferit o retrogradare șocantă în League One (liga a treia engleză), deși a avut în lot jucători cu mare experiență, precum Jordan Ayew, Harry Winks, Stephy Mavididi, Bobby De Cordova-Reid, Joe Aribo, Jamaal Lascelles, Jannik Vestergaard, Asmir Begovic, Hamza Choudhury, Victor Kristiansen, Patson Daka sau Ricardo Pereira.

"Vulpile" au fost penalizate cu șase puncte, ca sancţiune pentru încălcările financiare comise în trecut. În ultimul deceniu, trupa din East Midlands a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în 2017 şi a câştigat Cupa Angliei în 2021, învingând pe Chelsea în finală (1-0).

Echipa feminină rămâne în prima divizie, doar dacă câștigă play-off-ul

După lovitura primită la finalul lunii trecute, fanii echipei mai pot primi un șoc. Echipa feminină a rămas matematic pe ultimul loc în această ediție a FA Women's Super League, după eșecul usturător cu Arsenal, scor 0-7.

WSL se extinde de la 12 la 14 echipe înainte de sezonul 2026-2027, așa că fetele antrenate de Rick Passmoor vor merge la barajul de supraviețuire, unde vor înfrunta pe ocupanta locului al treilea din divizia secundă, pe care pot termina stagiunea Charlton, Birmingham sau Crystal Palace.

Parcursul este șocant, pentru că în lot se găsesc cunoscutele Alisha Lehmann, Emily van Egmond, Rosella Ayane, Ashleigh Neville, Sam Tierney, Julie Thibaud, Heather Payne, Rachel Williams și Celeste Boureille.

Fanii cer plecarea patronilor thailandezi

Leicester este deținut de King Power International Group, un holding din Bangkok care a obținut concesiunea pentru magazinele duty-free din Thailanda și este condus de puternica familie Srivaddhanaprabha. Activitatea clubului a fost afectată grav de decesul miliardarului Vichai Srivaddhanaprabha, în urma unui accident de elicopter produs la puțin timp după decolarea de pe King Power Stadium.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, fiul fostului patron, a preluat funcția de CEO și este unul dintre cei mai tineri cinci miliardari din Asia, dar echipa a retrogradat de două ori în Championship, la finalul sezoanelor 2022-2023 și 2024-2025, iar fanii echipei îi cer plecarea.

