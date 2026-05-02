Gigi Becali a dezvăluit ce antrenor i-a spus Rădoi să pună la FCSB: ”Știe ce face”

Luni seară, FCSB a pierdut cu Csikszereda la Miercurea Ciuc, în etapa #7 a play-out-ului, iar după meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a avut o intervenție în direct la TV în care a evidențiat, printre altele, o discuție purtată cu finul său Rădoi.

Becali a mărturisit că Rădoi i-a spus să-l lase pe Alin Stoica, unul dintre membrii staff-ului tehnic de la campioana en-titre, la cârma roș-albaștrilor până va găsi un antrenor.

”Mie mi-a spus Mirel când a plecat: 'Nașule, îți dau un sfat, lasă-l pe Stoica, pentru că știe ce face'. Eu nu știu cine e, nu știu. Mi-a zis Mirel că e priceput. Și Meme mi-a spus”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.

Alin Stoica și Lucian Filip sunt cei care conduc antrenamente de la FCSB după ce roș-albaștrii s-au despărțit de Mirel Rădoi. VEZI AICI ce a spus Lucian Filip după Csikszereda - FCSB.

După șapte etape desfășurate în play-out, FCSB a bifat patru victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Roș-albaștrii sunt primi în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte.

UTA e pe locul secund cu 32 de puncte și cu un meci în minus. Arădenii pot ajunge maximum la o lungime de FCSB la finalul etapei cu numărul șapte.

Pentru gruparea roș-albastră urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, 11 mai, ora 21:00.