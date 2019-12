FOTO | Cel mai mare fan al lui Mourinho! O babuta are 38 de tatuaje cu antrenorul portughez! Cati bani a platit pentru colectia impresionanta

Viv Bodycote este una dintre cele mai fanatice sustinatoare ale portughezului si are o colectie impresionanta de tatuaje in cinstea lui.

Recent si-a facut un nou tatuaj, acesta fiind al 38-lea care il infatiseaza antrenorul lui Tottenham.

Suportera si-a expus tatuajele in publicatia The Sun si a dezvaluit si cat au costat toate tatuajele cu Mourinho.

Cele 38 de exemplare au facut-o pe Viv sa scoata din buzunar 2000 de lire, aproximativ 2400 de euro.

"Sunt dispusa sa platesc chiar mai multi bani pe tatuaje cu Jose, pentru ca il iubesc. Deja ma gandesc la urmatorul tatuaj. Arata foarte bine, e inteligent si a obtinut niste performante incredibile de-a lungul carierei", a spus Viv Bodycote pentru The Sun.

"Mourinho este in fata oricarui antrenor, inclusiv Pep Guardiola. Singurul care este aproape de el este Mauricio Pochettino. Dar tot nu se ridica la nivelul lui Jose. Sa il vezi cum conduce o echipa este foarte sexy", a mai spus babuta.

Sursa FOTO: The Sun

