INCREDIBIL! Jose Mourinho primeste un BONUS IMENS daca indeplineste un singur obiectiv! Cat va primi portughezul

Jose Mourinho este noul antrenor al lui Tottenham.

Jose Mourinho are un obiectiv stabilit de catre conducerea lui Tottenham. Portughezul va primi un bonus urias daca reusese sa isi duca echipa in primele 4 locuri in Premier League.

Dupa ce a semnat un contract de 15 milioane de lire, al doilea cel mai bine platit antrenor din Premier League, dupa Guardiola (20 de milioane de lire), Jose Mourinho va primi un bonus de inca 2 milioane de lire daca o aduce pe Tottenham pe primele locuri, scrie The Sun.

Tottenham este pe locul 14 in Premier League. Mourinho debuteaza pe banca englezilor sambata, 23 noiembrie, impotriva lui West Ham.