Jose Mourinho a izbucnit dupa infrangerea lui Liverpool cu Barcelona! Portughezul ii ataca pe Guardiola si Klopp! "Nu a castigat nimic, dar are parte de incredere"

Fostul antrenor de la Manchester United a vorbit despre fostii sai rivali.

Jose Mourinho a reactionat dupa infrangerea suferita de Liverpool in fata Barcelonei si i-a atacat pe fostii rivali din Premier League. Portughezul a fost dat afara de Manchester United la sfarsitul anului trecut, insa nu a uitat de confruntarile cu City si Liverpool.

Mourinho a vorbit despre increderea si suportul de care beneficiaza cei doi tehnicieni, chiar daca nu au rezultatele asteptate de fanii celor doua cluburi. Fostul antrenor al lui "diavolilor" considera ca sefii clubului nu i-au acordat suficiente sanse si resurse financiare pentru a o revitaliza pe Manchester United.

"Filosofia mea de joc depinde. Mi-ar placea sa merg la un club la care sa am conditiile lui Pep si Jurgen. Daca ne uitam la echipa lui Liverpool care a inceput meciul cu Barcelona, cati jucatori erau in lot atunci cand a venit Klopp? Iar Pep, atunci cand nu a fost multumit de aparare a cumparat patru fundasi intr-o singura vara! Apoi l-a cumparat pe Claudio Bravo, iar dupa ce acesta l-a nemultumit in sezonul urmator l-a cumparat pe Ederson.

Jurgen este la Liverpool de trei ani si jumatate si nu a castigat nimic pana acum, dar are parte de incredere si de conditii bune, iar acum echipa are o sansa mare. Chiar si asa ar fi primul trofeu. De aceea spun ca inainte de a lua o alta echipa nu voi incepe nici macar negocierile inainte sa stiu ce doreste acel club si ce este dispus sa ofere ca si structura si termeni ai obiectivelor", a spus Jose Mourinho pentru beIN Sports.