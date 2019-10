SCHIMBARE DE PLAN! Jose Mourinho NU se mai duce la Real Madrid! Revine in Anglia ca sa stabileasca inca un record 

Jose Mourinho este unul dintre cei mai cautati antrenori ai momentului.

Portughezul este liber de contract din decembrie, de cand a parasit-o pe Manchester United dupa rezultatele slabe obtinute. Mourinho si-a luat un an de pauza de la antrenorat, an in care s-ar fi consultat cu mai multi specialisti si si-a analizat greselile din trecut, pentru a gasi o noua formula castigatoare.

"The Special One" a avut aparitii media in acest timp, in calitate de comentator sportiv sau specialist, insa este pregatit sa revina pe banca tehnica. Si-ar fi facut si o noua echipa cu care sa cucereasca trofee noi.

In ultimul timp s-a zvonit ca negociaza cu cluburi precum Sporting Lisabona, Lyon sau Borussia Dortmund, echipe pe care le-a refuzat categoric. Zvonurile il dadeau ca venit la Real Madrid, in locul lui Zinedine Zidane, iar apropiatii portughezului au confirmat ca asteapta doar telefonul lui Florentino Perez.

Se pare ca Mourinho s-a razgandit si vrea sa revina in Premier League. Conform The Sun, portughezul ar vrea sa o preia pe Arsenal, de la Unai Emery, al carui inceput de sezon nu se ridica deloc la asteptarile sefilor clubului. Oferta tunarilor ii surade lui Mourinho, care ar merge la Arsenal pentru a scrie istorie. "The Special One" vrea sa devina primul manager care castiga trofee la trei cluburi diferite din Anglia.