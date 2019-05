Jose Mourinho, declaratie neasteptata pentru Jurgen Klopp! "Aici este vorba despre el" Portughezul i-a facut praf pe jucatorii Barcelonei!

Mourinho a vorbit despre calificarea lui Liverpool in finala UEFA Champions League.

Liverpool a reusit sa intoarca scorul din meciul tur de pe Camp nou, 0-3, si s-a calficat in finala UEFA Champions League. "Cormoranii" s-au impus in fata Barcelonei, scor 4-0, iar lumea fotbalului a fost uimita de cea facut trupa lui Jurgen Klopp.

Dupa meciul tur, Jose Mourinho i-a atacat pe Pep Guardiola si Jurgen Klopp, spunand ca acestia au beneficiat mereu de suportul financiar al cluburilor pe care le antreneaza, in timp ce Manchester United nu i-a acordat acest sprijin.

Liverpool s-a calificat in finala, iar portughezul pare ca a uitat de supararile de acum o saptamana. Mourinho l-a laudat in direct pe Jurgen Klopp, spunand ca spiritul sau de lupta a facut diferenta.

"Aici este vorba despre el. Este o reflexie a personalitatii sale, a spiritului sau de lupta, acela de a nu renunta. Astazi totul este despre mentalitatea lui Jurgen", a spus Jose Mourinho la beIN Sports.

Portughezul nu i-a iertat, insa, pe jucatorii Barcelonei. Mourinho a vorbit despre faza in care Alexander-Arnold a executat rapid un corner, reusind sa surprinda defensiva catalana. Acela a fost golul care i-a asigurat lui Liverpool calificarea.

"Daca ai vedea acel gol intr-un megi de sub 14-15 ani, ai spune: Copiii dorm pe ei, nu au mentalitatea de a juca fotbal, trebuie sa invete lucrurile elementare ale jocului. Dar vorbim despre cei mai buni jucatori din lume", a continuat Mourinho.

Mourinho a rabufnit dupa infrangerea lui Liverpool din tur

Mourinho a vorbit despre increderea si suportul de care beneficiaza cei doi tehnicieni, chiar daca nu au rezultatele asteptate de fanii celor doua cluburi. Fostul antrenor al lui "diavolilor" considera ca sefii clubului nu i-au acordat suficiente sanse si resurse financiare pentru a o revitaliza pe Manchester United.

"Filosofia mea de joc depinde. Mi-ar placea sa merg la un club la care sa am conditiile lui Pep si Jurgen. Daca ne uitam la echipa lui Liverpool care a inceput meciul cu Barcelona, cati jucatori erau in lot atunci cand a venit Klopp? Iar Pep, atunci cand nu a fost multumit de aparare a cumparat patru fundasi intr-o singura vara! Apoi l-a cumparat pe Claudio Bravo, iar dupa ce acesta l-a nemultumit in sezonul urmator l-a cumparat pe Ederson.

Jurgen este la Liverpool de trei ani si jumatate si nu a castigat nimic pana acum, dar are parte de incredere si de conditii bune, iar acum echipa are o sansa mare. Chiar si asa ar fi primul trofeu. De aceea spun ca inainte de a lua o alta echipa nu voi incepe nici macar negocierile inainte sa stiu ce doreste acel club si ce este dispus sa ofere ca si structura si termeni ai obiectivelor", a spus Jose Mourinho pentru beIN Sports.