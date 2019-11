Jose Mourinho este un alt om! Gestul IMPRESIONANT al antrenorului care a starnit un cor de aplauze

Tottenham s-a impus in fata celor de la Olympiakos cu 4-2.

Mourinho a obtinut a doua victorie la Tottenham in decurs de 3 zile. Londonezii au inceput partida slab si in minutul 19, Olympiakos conducea cu 2-0. Dele Alli a redus din diferenta in prelungirile primei reprize, apoi Kane cu o dubla si Serge Aurier au adus victoria celor de la Tottenhham.

Mourinho s-a dat din nou in spectacol si a vrut sa arate ca este un alt om si a sarbatorit unul din goluri alaturi de un copil de mingi.

Jose Mourinho at Tottenham is a new man ????pic.twitter.com/rwR8dMAPyo — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2019