Echipa de pe Anfield a băgat adânc mâinile în buzunar pentru a-l aduce pe Isak de la Newcastle. Liverpool a plătit nu mai puțin de 150 de milioane de euro pentru serviciile suedezului.



Transferul ar fi putut să nu se concretizeze, dacă Alexander Isak nu ar fi refuzat să mai îmbrace tricoul ”coțofenelor”. Deși Newcastle s-a opus inițial cedării atacantului, în cele din urmă, la insistențe, clubul a acceptat mutarea.



Alexander Isak a explicat motivul pentru care a tânjit atât de mult după transferul la Liverpool: ”Cea mai mare motivație!”



Alexander Isak a precizat de ce și-a dorit cu atât de multă ardoare transferul la echipa pregătită de Arne Slot. Fotbalistul a explicat faptul că la echipa ”cormoranilor” poate câștiga trofee și poate ajunge un jucător și mai bun.



”(n.r. De ce a fost Liverpool clubul la care ai vrut să ajungi?) Cred că este un amestec între ceea ce construiește clubul acum și ceea ce construiește pe baza a ceea ce clubul deja este.



Istoria clubului. Faptul că eu primesc șansa de a face parte din asta, vreau să fac istorie. Vreau să câștig trofee.



Asta este, în cele din urmă, cea mai mare motivație pentru mine și simt că acesta este locul perfect pentru a crește și mai mult, pentru a-mi duce jocul la următorul nivel și pentru a ajuta și echipa”, a sugerat Alexander Isak.



Cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul suedez măsoară 1,92 m și ar mai fi avut contract cu Newcastle până în 2028. Isak are 25 de ani și a fost legitimat la echipa ”coțofenelor” din august 2022.