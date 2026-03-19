Catalanii au spulberat-o pe Newcastle United, scor 7-2, pe Camp Nou, și s-au calificat fără emoții în sferturi, cu 8-3 la general, după 1-1 în tur.

Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă englezii au întors rezultatul rapid prin „dubla” lui Anthony Elanga. Marc Bernal a egalat câteva minute mai târziu, iar înainte de pauză Lamine Yamal a transformat un penalty și a stabilit scorul de 3-2.

După pauză, catalanii au dominat total. Fermin Lopez a dus scorul la 4-2, apoi Robert Lewandowski a reușit o „dublă”. Raphinha a închis seara perfectă pentru Barcelona și a stabilit scorul final, 7-2.

Gareth Bale, dat pe spate de Barcelona

Gareth Bale, fostul star de la Real Madrid și în prezent analist sportiv la TNT Sports, a lăudat fără rezerve jocul Barcelonei.

„Ce a făcut Barcelona împotriva lui Newcastle a fost incredibil. Am văzut o echipă care a jucat un fotbal colectiv superb, cu multă armonie între linii. Lamine Yamal a fost fantastic, iar Raphinha a făcut un meci mare. Această echipă are un viitor strălucit, iar antrenorul știe să scoată ce e mai bun din jucători”, a spus Bale.

Fostul star galez consideră că Barcelona poate lupta pentru trofeu.

„Newcastle a încercat să pună presiune, dar Barcelona a fost mai puternică. Echipa spaniolă a arătat că este o candidată la titlu”, a concluzionat Bale.