MIN. 23 Ocazie Sunderland! Execuție minunată a lui Talbi , dar portarul Ramsdale scoate salvator în corner!

MIN. 10 GOOOOL Newcastle! Eroare uriașă a defensivei oaspeților după repunerea mingii din propriul careu, iar Anthony Gordon, golgheterul lui Newcastle din Champions League, profită și deschide scorul, 1-0!

MIN. 3 Prima mare ocazie a meciului aparține gazdelor de la Newcastle. Elanga trimite fulgerător cu capul de la 15 metri, peste poartă.

MIN. 1 Start în Tyne - Wear derby de pe St. James Park!

Newcastle și Sunderland se întâlnesc în primul meci al zilei din Premier League, așa-numitul Tyne–Wear derby.

Partida contează pentru etapa cu numărul 31 din campionatul Angliei și se dispută pe St. James Park.

Pe 5 decembrie 1908 s-a înregistrat cea mai mare diferență de scor: 9-1 pentru Sunderland, chiar pe St. James Park!

Beto show: Everton - Chelsea s-a încheiat 3-0

Everton a învins-o sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, pe Chelsea, în aceeași etapă 31.

Echipa antrenată de David Moyes a deschis scorul în minutul 33 prin Beto, iar în repriza secundă acelaşi jucător a majorat avantajul ”caramelelor”, în minutul 62.

Beto a devenit apoi servant pentru Mdiaye, care a stabilit scorul final al partidei de pe Hill Dickinson Stadium, în minutul 76.