"Nu putem satisface fiecare cerere doar pentru a mulțumi pe cineva"

Karl-Heinz Rummenigge, fost președinte și actual membru al consiliului de administrație al lui Bayern Munchen, a felicitat rivala VfB Stuttgart că a reușit să scoată de la Newcastle United o sumă imensă de bani pentru transferul lui Nick Woltemade (23 de ani / 198 cm).



"În ceea ce privește cerințele lui Woltemade și Stuttgart, am spus clar: ajungem la cifre pe care nu le mai consider acceptabile. Nu putem satisface fiecare cerere doar pentru a mulțumi pe cineva. Apoi, Woltemade a plecat în Anglia pentru și mai mulți bani. Nu pot decât să felicit Stuttgart pentru că a găsit, ca să spunem așa, un idiot care a plătit atât de mult, pentru că noi, cei de la Munchen, cu siguranță nu am fi făcut asta", a declarat Rummenigge.



"Coțofenele" au plătit 85 de milioane de euro pentru atacantul german, dar doar după ce au obținut 145 de milioane de euro pentru Alexander Isak, plecat cu scandal la Liverpool. Woltemade a bifat deja cinci prezențe și două goluri pentru noua echipă și a fost lăudat de fanii lui Newcastle pentru abilitățile sale tehnice în contextul înălțimii impresionante, dar și pentru excelentul joc de cap.



Newcastle, deficit din transferuri de zece ori mai mare decât Bayern

Per total, Newcastle a rămas cu o "gaură" de 102.85 milioane de euro în această fereastă de transferuri. Pe lângă Woltemade, i-a mai adus pe Anthomy Elanga (Nottingham Forest / 61.4 mil. euro), Yoane Wissa (Brentford / 57.7 mil. euro), Jacob Ramsey (Aston Villa / 45.15 mil. euro), Malick Thiaw (AC Milan / 35 mil. euro), Aaron Ramsdale (Southampton / 4.6 mil. euro, împrumutat) și Antonito Cordero (Malaga / gratis). Clubul s-a despărțit, pe lângă Isak, pe Lloyd Kelly (Juventus / 17.2 mil. euro), Sean Longstaff (Leeds / 13.8 mil. euro), Callum Wilson (West ham / gratis), Isaac Hayden (QPR / gratis) și Martin Dubravka (Burnley / gratis).



Fanii lui Newcastle au fost ultragiați de declarațiile lui Rummenigge, pe care l-au acuzat de ipocrizie, în condițiile în care bavarezii au plătit 70 de milioane pentru aducerea lui Luis Diaz de la Liverpool și l-au transferat pe Nicolas Jackson de la Chelsea, cu un împrumut pentru 16.5 milioane de euro și o clauză adițională de cumpărare de 65 de milioane de euro, deși Bayern a spus că aceasta va fi o perioadă de mercato de austeritate.

Totuși, Bayern Munchen a înregistrat o pierdere de doar 10.15 milioane de euro, în acestă vară, din balanța transferurilor. Deși Newcastle a cheltuit de zece ori mai mult, acest efort poate fi amortizat ușor de sumele uriașe încasate din drepturile tv și din marketing de echipele din Premier League.



Foto - Getty Images

