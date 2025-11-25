Everton, cu un jucător eliminat încă din minutul 13, a învins-o luni seara pe Manchester United, chiar pe ”Old Trafford”, cu 1-0 într-un meci din etapa a 12-a din Premier League, transmis în exclusivitate de VOYO.

Golul victoriei a fost marcat de Kiernan Dewsbury-Hall, cu o execuție superbă în minutul 29, dar faza meciului a fost eliminarea lui Idrissa Gueye, care a primit direct cartonașul roșu după ce și-a lovit un coechipier, Michael Keane!

”Nu vedem asta prea des. Poate că arbitrul ar fi trebuit să se gândească puțin mai mult înainte să dea roșu... Dar mai este și cealaltă latură: chiar îmi place să-mi văd jucătorii cum se luptă între ei și cum se enervează unul pe altul”, a declarat la final David Moyes, antrenorul lui Everton.

Cele două echipe sunt acum vecine de clasament, Manchester United pe 10 și Everton pe 11 - ambele au câte 18 puncte și golaveraj 0, dar vestea bună este că se află la doar trei puncte de locul 4, poziție de Champions League.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

