Înainte de a semna în Premier League, antrenorul catalan a mai pregătit doar două echipe, la care a avut rezultate remarcabile: Barcelona și Bayern Munchen, cu care și-a îmbogățit semnificativ CV-ul cu trofee.

”Instalat” în 2016 la Manchester City, Guardiola a dus clubul la următorul nivel, iar în zece ani a câștigat șase titluri, un trofeu UEFA Champions League, dar și alte trofee importante pe plan intern.

Averea lui Pep Guardiola, după o viață în fotbal

Rezultatele sale l-au dus, treptat, în topul celor mai bine plătiți antrenori din lume, ținând cont de faptul că bogații de la Manchester City i-au crescut semnificativ contractul. Salariul său anual este de 20 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 23 de milioane de euro, iar averea strânsă până acum este impresionantă.

Suma strânsă de Guardiola în cariera de antrenor poate depăși 100 de milioane de euro, ținând cont de estimările făcute de onefootball.com, care anticipează că antrenorul ar ajunge la o cifră cuprinsă între 50 și 100 de milioane de lire sterline.

Pe lângă contractul său cu Manchester City, Guardiola lucrează și cu alte branduri de top, cum ar fi Puma, Nissan sau Gore-Tex, de unde obține alte sume importante.

Pep Guardiola ar putea pleca de la Manchester City

Chiar dacă înțelegerea dintre Pep Guardiola și Manchester City se întinde până în 2027, cele două părți s-ar putea despărți încă din această vară, scrie The Telegraph.

Conducerea clubului este deja conștientă de faptul că l-ar putea pierde pe Guardiola și se gândește la o variantă pentru a-l înlocui din sezonul următor. Între timp, catalanul și-ar dori o nouă provocare, chiar dacă aceasta ar presupune un post de selecționer.

Există chiar și posibilitatea ca Guardiola să rămână la echipa la care a scris istorie ca antrenor, chiar dacă acum se ia în calcul o eventuală plecare. În urmă cu câțiva ani a existat un episod similar, dar antrenorul și-a dat acordul să rămână la echipă.