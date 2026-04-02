După 2-0 cu Irlanda de Nord în semifinala barajului pentru CM 2026, Italia a pierdut la loviturile de departajare cu Bosnia (1-1, 1-4 d.l.d.) în finala barajului și a ratat pentru a treia oară consecutiv accederea la turneul final, care în 2026 are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Cert e faptul că italienii pregătesc acum o restructurare, în contextul în care după ratarea Mondialului s-a cerut insistent demisia președintelui Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina (72 de ani).

Pep Guardiola, chemat să salveze o națională după ratarea calificării la CM 2026: ”Sugestie senzațională”

Conform Gazzetta dello Sport, există o ”sugestie senzațională” pentru banca tehnică a Italiei, anume Pep Guardiola, antrenorul care se află de aproape 10 ani la Manchester City și care le-a mai antrenat pe FC Bayern Munchen și FC Barcelona de-a lungul carierei sale.

”Câmpul de candidați nu e foarte larg. Ori vine cineva de top, ori nu are rost ca Gattuso să plece, în ideea că și-a construit o echipă și are experiență.

Allegri ar fi ideal pentru mulți ca antrenor, dar Milan nu-l va lăsa să plece. Spaletti a renunțat, Gasperini este la Roma. Singura opțiune rămase este un străin și există un singur nume: Pep Guardiola”, au scris italienii.

Italia ratează al treilea Mondial consecutiv

"Squadra Azzura" nu a mai participat la un Campionat Mondial din 2014, ediție organizată în Brazilia. Italienii au ajuns acum la trei eliminări consecutive la baraj. Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022) au răpus Italia în ultimele două campanii, iar acum a fost rândul Bosniei.

Italia împarte cu Germania locul 2 în clasamentul all-time al campioanelor mondiale. Ambii giganți au câte patru titluri mondiale. Brazilia este lider în acest clasament, cu cinci Cupe Mondiale.

La ultimul Campionat Mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, Italia a ajuns până în finală. Brazilia a câștigat ultimul act la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce Baresi, Massaro și Roberto Baggio au ratat de la 11 metri.