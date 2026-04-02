După 30 de runde bifate în primul eșalon al Angliei, Manchester City a consemnat 18 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

Pentru echipa pregătită de Pep Guardiola urmează meciul cu Liverpool de sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 14:45 cu Liverpool din sferturile FA Cup.

Manchester City i-a găsit înlocuitor lui Pep Guardiola

Guardiola e ”principal” la Manchester City din vara lui 2016 și mai are contract cu echipa de pe ”Etihad” până la finalul stagiunii următoare.

Totuși, Pep Guardiola ar urma să aleagă în vară dacă mai rămâne pe banca lui Manchester City sau nu, scrie jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Mai mult, Fabrizio Romano a explicat și că dacă Guardiola se va gândi să se retragă de la City, atunci ”cetățenii” ar urma să negocieze cu Enzo Maresca, principalul favorit să-i ia locul spaniolului.

Tehnicianul italian a fost ultima dată pe banca lui Chelsea, în perioada iulie 2024 - ianuarie 2026, timp în care a strâns 92 de meciuri și o medie de 1,97 puncte pe meci.