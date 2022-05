Ce avere a strâns Pep Guardiola până la 51 de ani

Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, are o avere estimată la 40 de milioane de euro, potrivit Goal.com.

Unul dintre cei mai consacrați în domeniu, Pep a câștigat pentru a doua oară la rând Premier League și pentru a patra oară de când manageriază trupa de pe Etihad. Tehnicianul a strâns nouă trofee majore pentru City, dar niciun Champions League până acum.

Ce avere are Pep Guardiola

În sezonul actual al Ligii Campionilor, formația dirijată de Pep a părăsit competiția în semifinale, bătută de Real Madrid cu 6-5. Până atunci, City nu încasase gol în optimi și sferturi (vs Sporting 5-0, vs Atletico Madrid 1-0).

Guardiola are o finală de Champions League pierdută cu echipa de pe Etihad, împotriva lui Chelsea, din sezonul 2020/21. „Am făcut tot ce am putut”, a spus antrenorul atunci, potrivit Goal. „Am dat totul la selecția jucătorilor, ei știu asta. Am ratat ocazii, a fost un meci strâns”.

Pierde pe plan extern, dar sparge recorduri în campionatul intern

Topul cluburilor englezești cu cele mai multe puncte obținute în Premier League începe cu Manchester City. În sezonul 2017/2018, Guardiola a obținut o sută de puncte în campionat și a bătut recordul lui Chelsea, din 04/05, de 95p în 38 de meciuri. De atunci, City s-a clasat de trei ori în top șase, împărțind scena cu Liverpool și cu londonezii de pe Stamford Bridge.

Topul echipelor din Premier League care au obținut cele mai multe puncte "all-time"

Manchester City - 2017/18 - 100p

Liverpool - 2019/20 - 99p

Manchester City - 2018/19 - 98p

Liverpool - 2018/19 - 97p

Chelsea - 2004/05 - 95p

Manchester City - 93p

Pep Guardiola: „Am eșuat în fiecare an”. Ce l-a determinat pe antrenor să spună asta

FC Barcelona este primul club care a câștigat toate cele șase trofee într-un singur sezon, egalată ulterior de performanța lui Bayern Munchen din 2020. Guardiola acaparase campionatul spaniol, Copa del Rey, Supercupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa UEFA și Mondialul Cluburilor. „Am eșuat an după an de când am reușit acea performanță”, a declarat spaniolul pentru publicația Marca. „Accept lucrul acesta, nu mai am vreo problemă”, a completat tehnicianul spaniol.

Relația cu Leo Messi: „Îi datorez o sticlă de vin”

Pep Guardiola a avut ocazia să-l facă pe Messi unul dintre cei mai buni jucători din istorie. Argentinianul are numai cuvinte de laudă pentru Guardiola: „Are ceva aparte, am fost norocos să lucrez alături de el”, a spus starul pentru o televiziune spaniolă, La Sexta.

„Messi înseamnă totul în cariera mea, m-a făcut mai competitiv. Îi datorez o sticlă de vin! Am câștigat multe trofee când am fost antrenorul Barcelonei, dar fără el nu cred că puteam face ceva”, a precizat Pep, potrivit Mirror.

Averea lui Guardiola

Averea antrenorului este estimată undeva la 40 de milioane de euro, conform Goal. Șeicii de la City i-au oferit catalanului în 2018 un contract de peste 17 milioane de euro pe an, devenind unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din industrie, alături de Jose Mourinho

Lista trofeelor lui Pep Guardiola