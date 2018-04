Fabulos! Cristiano Ronaldo socheaza lumea medicala. De ce spun spaniolii ca el este adevaratul Benjamin Button, si nu Ibrahimovic

Ajuns la 33 de ani, Cristiano Ronaldo doboara record dupa record si o conduce pe Real Madrid in Liga Campionilor.

Cristiano Ronaldo a avut un final de 2017 mai slab, insa a explodat din nou in 2018. Starul portughez al Realului este intr-o forma de invidiat, dovada si prestatia senzationala din meciul cu Juventus, in care a marcat o dubla, unul dintre goluri venind in urma unei superexecutii.

Potrivit Deportes Cope, Cristiano Ronaldo a ajuns sa-i uimeasca pana si pe medici, dupa ce acesta a fost supus unor controale amanuntite.

Sursa citata scrie ca Ronaldo nu da niciun fel de semn de imbatranire. Ba din contra, el are fizicul unui atlet cu 10 ani mai tanar!

Ronaldo are un procentaj de grasime corporala de doar 7% si peste 50% din greutatea sa este reprezentanta de masa musculara. In mod normal, masa musculara la un barbat nu depaseste 46%!

Varsta biologica a lui Ronaldo este de 23 de ani, scriu spaniolii!