BREAKING NEWS | Federatia Internationala de Rugby cere rejucarea meciului Belgia - Spania, dupa scandalul iscat de trimiterea unui arbitru roman. Stejarii pot pierde Mondialul

Federatia Internationala de Rugby anunta ca "rejucarea meciului Belgia - Spania este in interesul jocului".

Romania a pierdut meciul impotriva Georgiei, care ii putea asigura calificarea la Campionatul Mondial din 2019, dar a avut noroc, dupa ce Belgia a invins Spania. Acest ultim meci ar putea fi, insa, rejucat! Totul dupa ce spaniolii au facut un scandal monstru, acuzand faptul ca arbitrul partidei cu Belgia, un roman, i-a defavorizat. Acestia au facut memoriu, notand ca un roman nu putea fi impartial la meciul respectiv, dat fiind ca nationala Romaniei depindea direct de rezultat.

Acum, World Rugby anunta ca "o rejucare a meciului Belgia - Spania ar fi in interesul jocului".

Federatia Internationala a anuntat intr-un comunicat ca sustine rejucarea partidei, decizia urmand sa fie luata de o comisie speciala!

"Luand in considerare toate informatiile, Comitetul Executiv al World Rugby si Rugby World Cup este de parere ca o rejucare ar fi in interesul jocului", se arata in comunicat.