Ruptura este ireparabila! Spaniolii anunta: "Real si Bale se despart la vara". Ce varianta de transfer are galezul

Real Madrid si Gareth Bale vor pune punct relatiei la vara, anunta cotidianul madrilen AS.

Bale se va desparti de Real Madrid la vara! Jurnalistii spanioli sustin ca ruptura dintre club si atacantul galez este ireparabila, dupa ce acesta a devenit extrem de nemultumit de statutul sau.

AS scrie ca punctul de cotitura a avut loc pe 14 februarie, cand Bale a fost introdus doar 22 de minute in meciul pe care Real Madrid l-a castigat cu 3-1 in fata lui PSG. La final, Bale a fost singurul jucator care s-a dus glont la vestiare, in timp ce toti ceilalti au ramas pentru a-i aplauda pe spectatori. Sergio Ramos i-a strigat sa ramana pe teren, dar acesta a plecat nervos.

Sursa citata mai noteaza ca Bale a ramas pentru prima data pe banca pe parcursul unui meci de UEFA Champions League desi nu a avut probleme fizice. S-a intamplat la meciul cu Juventus, de marti seara, atunci cand acesta a mai fost filmat in timp ce a avut o reactie bizara la golul lui Ronaldo. El nu a schitat nici macar un gest de bucurie pentru reusita de 2-0 a colegului sau.

Pentru Bale, cea mai probabila mutare ar fi una in Premier League. Manchester United e unul dintre cluburile care si-ar permite sa-l cumpere de la Real.