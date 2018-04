Povestea celei mai titrate romance in 2018! Andreea Rosca are 4 titluri ITF si face ravagii pe retelele de socializare, dar a trecut prin momente cumplite

Andreea Amalia Rosca (19 ani) e cea mai titrata jucatoare romana de tenis in 2018. Ea a castigat patru titluri ITF si a urcat aproape 200 de locuri in clasamentul mondial.

Andreea Amalia Rosca (19 ani) a castigat recent titlul turneului ITF din Antalya, dupa ce a invins-o cu 6-3, 6-4 pe Varvara Flink. Tanara, inca eleva la liceu, a ajuns la al patrulea trofeu de simplu in acest sezon. Ea a urcat pe locul 379 WTA, facand un salt de 197 pozitii. Acum, Andreea spera sa poata patrunde in circuitul mondial WTA.

Potrivit ProSport, Andreea a avut mari probleme de sanatate cand era foarte mica. Ea a stat intr-un scaun cu rotile, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul "talus valgus".

Parintii ei au facut totul pentru a-i oferi o viata normala, iar ea nu s-a dat batuta, in ciuda deformatiei labei piciorului.

Andreea Rosca a stat un an si jumatate cu picioarele in ghips si a suferit trei operatii.

La 12 ani, ea a devenit campioana europeana de tenis, la copii si juniori.

Sursa citata mai noteaza ca tanara a trecut peste un moment cumplit in urma cu mai putin de un an, dupa ce mama sa s-a stins din viata.

In total, Andreea Rosca are 6 trofee de simplu. Ea are 29 de victorii si doar 3 infrangeri in 2018.