Chelsea are în palmares șase titluri de campioană a Angliei, ultimul în sezonul 2016-2017. În stagiunea trecută, echipa lui Enzo Maresca a terminat pe locul al patrulea în Premier League, a fost eliminată în turul al patrulea al FA Cup și EFL Cup și a câștigat Conference League și Club World Cup 2025. Londonezii au realizat transferuri spectaculoase și au un lot cotat la 1.08 miliarde de euro. Narcis Răducan crede că Chelsea va fi o candidată serioasă la titlul de campioană, ocupând acum locul secund în clasament.



"Îmi place Manchester City, pentru că-mi place Guardiola. Mi-a plăcut Liverpool anul trecut, iar acum îmi place Chelsea, o văd tot mai bună. La Tottenham e un aer nou și echipa arată binișor. E un campionat cu aproape zece echipe de faze superioare de Champions League și e foarte greu să faci o predicție. Eu aș miza pe Chelsea, în lupta la titlu.



Îmi place City, dar ca o a doua echipă în top o nominalizez pe Chelsea. A investit mult, în prima fază cu toții reclamam că iau la întâmplare jucători de toate felurile și de toate culturile fotbalistice. Începe să se vadă o logică și devine una dintre cele mai atractive echipe din Premier League, încep să culeagă roadele.



Transferurile de peste 100 de milioane de euro reprezintă un barometru de cum a mers societatea. Adaugând inflația și tot ce se întâmplă în lume, fotbalul fiind un fenomen atât de mediatizat, este și un barometru al nivelului economiei. E clar că fiind vorba de echipe care sunt listate la bursă, care cheltuie conform unei matematici a atragerii de venituri, înseamnă că este prețul corect al jucătorilor.



Cei din generația noastră, bineînțeles că o să spunem 'parcă jucătorul ăla nu face 100 de milioane sau 150 de milioane de euro!'. Dar, dacă contabilul clubului spune că jucătorul ăla aduce 101 milioane, atunci se justifică plata", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

