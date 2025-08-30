Chelsea l-a transferat pe Garnacho de la Manchester United

Transferul ar fi în valoare de 40 de milioane de lire sterline. Valoarea de transfer a lui Garnacho, în vârstă de 21 de ani, este a patra în topul celor mai scumpe transferuri ale jucătorilor de la United, după Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku şi Angel di Maria.

Argentinianul și-a dorit să meargă la gruparea antrenată de Enzo Maresca încă din ianuarie, dar Manchester United încă îl considera un jucător de bază atunci.

„Este un moment incredibil pentru familia mea şi pentru mine să ne alăturăm acestui club extraordinar. Abia aştept să încep”, a declarat Garnacho.

Argentinianul a adunat 144 de meciuri în tricoul lui Manchester United, în care a reușit 26 de goluri și 22 de assist-uri.

45 de milioane de euro este cota lui Alejandro Garnacho, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

News.ro

