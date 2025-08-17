Rezultate, prima etapă Premier League | EXCLUSIV VOYO
- Vineri
FC Liverpool - AFC Bournemouth 4-2
- Sâmbătă
Aston Villa - Newcastle United 0-0
Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundaşului Ezri Konsa.
Brighton - Fulham 1-1
A marcat: O'Riley (55 - penalty), respectiv Muniz (90+7).
Sunderland - West Ham United 3-0
Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)
Tottenham Hotspur - Burnley 3-0
Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).
Wolverhampton - Manchester City 0-4
Au marcat: Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81).
- Duminică
Nottingham Forest - Brentford 3-1
Au marcat: Wood (6, 45+3), Ndoye (42), respectiv Thiago (78 - penalty).
Chelsea - Crystal Palace 0-0
Manchester United - Arsenal Londra 0-1
A marcat: Calafiori (13).
Luni se dispută ultimul meci al etapei, Leeds United - Everton.