Rezultate, prima etapă Premier League | EXCLUSIV VOYO

  • Vineri

FC Liverpool - AFC Bournemouth 4-2

  • Sâmbătă

Aston Villa - Newcastle United 0-0

Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundaşului Ezri Konsa.

Brighton - Fulham 1-1

A marcat: O'Riley (55 - penalty), respectiv Muniz (90+7).

Sunderland - West Ham United 3-0

Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)

Tottenham Hotspur - Burnley 3-0

Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).

Wolverhampton - Manchester City 0-4

Au marcat: Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81).

  • Duminică

Nottingham Forest - Brentford 3-1

Au marcat: Wood (6, 45+3), Ndoye (42), respectiv Thiago (78 - penalty).

Chelsea - Crystal Palace 0-0

Manchester United - Arsenal Londra 0-1

A marcat: Calafiori (13).

Luni se dispută ultimul meci al etapei, Leeds United - Everton.