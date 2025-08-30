GALERIE FOTO Programul complet din UEFA Champions League: Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico și City - Napoli, în prima etapă

Programul complet din UEFA Champions League: Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico și City - Napoli, &icirc;n prima etapă Liga Campionilor
Faza principală din UEFA Champions League va debuta pe 16 septembrie, când sunt programate primele dueluri din runda inaugurală.

Liga Campioniloruefa champions league
Programul complet din UEFA Champions League:

La două zile după tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală, UEFA a anunțat și programul din grupa XXL.

În prima săptămână, etapa de UCL se va disputa inclusiv joi. Competiția începe cu meciuri tari, precum Real Madrid - Marseille, Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid sau Manchester City - Napoli.

Programul tuturor meciurilor din faza principală a Ligii Campionilor

Orele de start sunt 19:45 și 22:00 (ora României). Excepții sunt două meciuri ale lui Kairat Almaty, care vor începe de la 17:30.

Când se joacă meciurile din faza principală UCL

  • Etapa 1: 16-18 septembrie
  • Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie
  • Etapa 3: 21-22 octombrie
  • Etapa 4: 4-5 noiembrie
  • Etapa 5: 25-26 noiembrie
  • Etapa 6: 9-10 decembrie
  • Etapa 7: 20-21 ianuarie
  • Etapa 8: 28 ianuarie

Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL

La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.

Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.

