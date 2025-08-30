Programul complet din UEFA Champions League:
La două zile după tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală, UEFA a anunțat și programul din grupa XXL.
În prima săptămână, etapa de UCL se va disputa inclusiv joi. Competiția începe cu meciuri tari, precum Real Madrid - Marseille, Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid sau Manchester City - Napoli.
Orele de start sunt 19:45 și 22:00 (ora României). Excepții sunt două meciuri ale lui Kairat Almaty, care vor începe de la 17:30.
Când se joacă meciurile din faza principală UCL
- Etapa 1: 16-18 septembrie
- Etapa 2: 30 septembrie - 1 octombrie
- Etapa 3: 21-22 octombrie
- Etapa 4: 4-5 noiembrie
- Etapa 5: 25-26 noiembrie
- Etapa 6: 9-10 decembrie
- Etapa 7: 20-21 ianuarie
- Etapa 8: 28 ianuarie
Cum funcționează clasamentul din faza principală UCL
La finalul celor 8 etape din faza principală, primele opt clasate din ierarhia generală se califică direct în optimile de finală din Liga Campionilor.
Ocupantele locurile 9-24 vor juca în dublă manșă play-off-ul pentru optimi, iar pozițiile 25-36 vor părăsi competițiile europene.