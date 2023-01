Arsenal, liderul din Premier League, a câștigat sâmbătă, în ultima zi a anului 2022, meciul din deplasare cu Brighton & Hove Albion, 4-2 în runda cu numărul 18 (VIDEO aici).

Bukayo Saka ('2), Martin Odegaard ('39), Eddie Nketiah ('47) și Gabriel Martinelli ('71) au înscris pentru ”tunarii” lui Mikel Arteta, în timp ce gazdele au marcat prin Kaoru Mitoma ('65) și Evan Ferguson ('77).

Arsenal are acum 7 puncte peste Manchester City (43-36), ocupanta locului secund, ambele echipe având 16 meciuri disputate.

