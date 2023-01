De la 'fantoma' de la Arsenal la campion mondial în 12 ani! Emiliano Martinez: povestea eroului din spatele titlului mondial al lui Leo Messi 

Lionel Messi (35 ani) a fost desemnat 'Jucătorul turneului', după prestații senzaționale, însă acesta nu este un articol dedicat superstarului care joacă la Paris Saint-Germain, ci unul pentru 'fantoma' care s-a transformat în superstar în mai puțin de un an și jumătate și fără de care fostul jucător al Barcelonei nu ar fi putut ridica cel mai râvnit trofeu al carierei deasupra capului: Damian Emiliano Martinez (30 ani).

Portarul legitimat la Aston Villa a făcut spectacol la loviturile de departajare, atât în meciul cu Olanda, din sferturi, cât și în finala cu Franța și i-a pus în brațe lui Leo Messi trofeul la care visa încă de când a încălțat primele ghete de fotbal. Emiliano 'Dibu' Martinez are o poveste cel puțin la fel de interesantă precum intervențiile și ieșirile sale, poveste ce merită spusă.

Născut și crescut în Argentina, în Mar del Plata, mai exact, dintr-o familie cu situație modestă, Emiliano Martinez și-a început cariera la echipa de tineret a lui Independiente. La scurt timp după ce a împlinit 17 ani, tânărul portar a fost invitat de Arsenal la o probă, iar apoi, în 2010 i s-a oferit un contract, tot de către echipa de tineret a „tunarilor”, care au plătit 1.5 milioane de euro în schimbul său.

Decizia nu a fost ușoară, în special în contextul în care Martinez trebuia să se mute din Argentina în Londra, însă situația financiară a familiei l-a „împins” spre această decizie, după cum a recunoscut chiar el, într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

„Am fost speriat. Când mă aflam în avion i-am spus agentului: 'Merg doar la probă, vedem ce se întâmplă. Nu voi rămâne'. În mintea mea, nu exista cale să îmi părăsesc familia. Nu veneam dintr-un mediu extrem de sărac, însă familia mea s-a chinuit mult în termeni financiari.

M-am întors în Argentina și după o săptămână și am primit oferta de la Arsenal. Mi-au sunat agentul și familia și credeam că are legătură cu un nou contract cu clubul meu din Argentina, pentru că voiau să îmi ofere unul atunci, dar de fapt era pentru a semna cu Arsenal.

Mi-am văzut fratele și mama plângând și mă rugau să nu plec, dar mi-am văzut și tatăl plângând noaptea, târziu, pentru că nu își permitea să plătească facturile. Așa că a trebuit să fiu curajos atunci, am acceptat. Nu regret nimic”, a spus Emiliano Martinez conform tribuna.com.

Parcursul său însă avea să fie departe de cel așteptat. În mai 2012, Oxford United, grupare din a treia ligă engleză, se pregătea de ultimul meci al sezonului care o putea ține în cursa pentru play-off și promovare. Gruparea însă se confrunta cu o mare criză la nivel de portari, ambele variante fiind accidentate, moment în care oficialii echipei au cerut o favoare către Arsenal.

Chris Wilder spera la împrumutul lui Manuel Almunia, jucător spaniol experimentat, însă s-a 'trezit' în locul său un un anonim argentinian de 19 ani, care pe atunci era cunoscut mai degrabă ca Damian decât Emiliano.

Arsenal Football Club has agreed the emergency loan of goalkeeper Damian Martinez to League Two side Oxford United - http://t.co/WKuwG0j1

„Damian a venit cu recomandări incredibile și l-am văzut jucând bine în meciul rezervelor lui Arsenal, nu am ezitat să îl aducem în echipă”, spunea Wilder conform The Athletic.

„Sunt foarte încântat să joc pentru prima echipă a lui Oxford United. Va fi o experiență incredibilă și voi încerca să ajut echipa cât de mult pot. Este încântător și sper să câștigăm ca să ajungem în play-off. Am jucat un an și jumătate pentru Arsenal, sper să mai pot juca mai mulți ani în Anglia pentru că îmi place”, declara atunci tânărul Martinez.

Sursa foto: Twitter

Oxford a pierdut cu 0-3 meciul cu Port Vale la singura apariție a lui Emiliano Martinez și a ratat șansele la play-off. Michael Duberry se afla pe teren în înfrângerea umilitoare și a vorbit pentru The Athletic după ce a văzut prestațiile portarului de la Mondial.

„Mi-l amintesc înalt. Niciun gol încasat nu a fost din vina lui, dar îmi părea rău pentru el cu fiecare gol care venea. Nu prea a avut ce să facă. A fost un meci teribil pentru noi. Nu prea vedeai atunci caracterul de acum, unde e îngâmfat pe teren și are personalitate.

Mă gândeam că a fost unul dintre cei mai buni portari de la Mondial, dar unde a fost când Port Vale avea nevoie de el acum mulți ani? Aș fi prezis că același portar va juca în finala Campionatului Mondial și că va fi prima persoană îmbrățișată de Messi după fiecare meci? Nu, nu aș fi spus asta”, a spus Duberry.

După scurta perioadă petrecută la Oxford, Emiliano Martinez a fost împrumutat de-a lungul anilor la încă patru cluburi din Anglia și unul din Spania: Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton Wanderers, Getafe și Reading. La niciunul dintre cluburi nu a stat mai mult de un an.

Șansa sa la Arsenal, clubul care îl cumpărase și la care revenise de la Reading în 2019 a venit însă în 2020, când accidentarea lui Bernd Leno l-a trimis între buturi. Portarul a ajutat echipa în finala FA Cup pe care Arsenal a câștigat-o, iar asta i-a adus transferul care avea să îi propulseze cariera.

In 2020, an injury to Bernd Leno gave him his first opportunity at a run of games as Arsenal’s No. 1—and he took it, starring in the FA Cup final win against Chelsea.

After just 15 games in 10 years for Arsenal, his moment was here.

(via @EmiratesFACup)pic.twitter.com/QwbmyH3aGQ