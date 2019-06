BREAKING NEWS | OFICIAL! Primul tansfer facut de Solskjaer la Man United, confirmat: a semnat pe 5 ani

Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer a ajuns la un acord cu Daniel James de la Swansea. Jucatorul in varsta de 21 de ani a semnat pe 5 ani cu Manchester United.

Acesta a fost prezentat intr-un video pe contul de Twitter al echipei, in care tanarul jucator "face cunostinta" cu stadionul nu istoria lui United.

Manchester United have confirmed the signing of Daniel James from Swansea on a five-year deal.

