Fanii lui United au luat foc si au cerut conducerii sa-l vanda! Alexis Sanchez, TRANSFER SURPRIZA: unde poate ajunge

Alexis Sanchez ar putea fi in centrul unui transfer surpriza in aceasta vara.

Alexis Sanchez ar putea reveni in fotbalul spaniol dupa ce a intrat in dizgratie la Manchester United. Presa din Spania noteaza ca fotbalistul chilian este dorit de Simeone la Atletico Madrid. Simeone ar fi discutat deja cu Sanchez, iar jucatorul este tentat sa revina in La Liga.

Sanchez a dezamagit la Manchester United unde a reusit sa marcheze 5 goluri in 45 de meciuri. Chilianul s-a compromis total in ochii fanilor in momentul in care a dat like postarii lui Alex Oxlade Chamberlain in care fotbalistul lui Liverpool se bucura pentru castigarea trofeului UEFA Champions League. Suporterii lui United au luat foc si au cerut conducerii sa-l vanda imediat pe Alexis Sanchez.