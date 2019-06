BREAKING NEWS | Primul transfer facut de Solskjaer la Man United! Anuntul oficial facut de club

Man United a anuntat oficial ca a ajuns la un acord cu cei de la Swansea City pentru transferul galezului Daniel James. Este primul transfer facut de Ole Gunnar Solskjaer, cel care nu a adus vreun jucator in perioada de iarna dupa ce a preluat echipa de la Jose Mourinho.

Daniel James, 21 de ani, s-a inteles si el cu United si a trecut cu brio peste vizita medicala. Cei de la United urmeaza sa ofere mai multe informatii despre acest transfer dupa ce fereastra internationala va incepe saptamana viitoare.

20 de milioane de euro va plati Man United pentru internationalul galez care are 1 gol in 2 partide pentru nationala Tarii Galilor. James a marcat 6 goluri si a dat 7 assist-uri in Championship in sezonul precedent.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.

Further details will be revealed in due course.