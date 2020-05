Barcelona putea da o adevarata lovitura, dar Mourinho le strica planurile! Ce fotbalist are INTERZIS sa mearga pe Camp Nou

Barcelona a pus ochii pe un jucator de la Tottenham.

FC Barcelona s-a interesat in ultima saptamana de transferul fotbalistului de la Tottenham, Tanguy Ndombele. Chiar daca oficialii Barcelonei vor cu orice pret sa il aduca pe Camp Nou, mutarea a fost blocata din start de Jse Mourinho, care l-a declarat netransferabil pe Ndombele, potrivit presei din Anglia.

Ndombele a fost transferat de Tottenham in vara anului trecut in schimbul a 52 de milioane de euro si a jucat in 27 de meciuri in actuala stagiune pentru londonezi. A marcat de doua ori si a oferit doua pase decisive.

Tottenham have no intention of selling club-record signing Tanguy Ndombele this summer https://t.co/0cWWkGuZA0 — Indy Football (@IndyFootball) May 12, 2020