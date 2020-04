Cristiano Ronaldo sau Messi? Mourinho alege SURPRINZATOR un al treilea jucator in topul celor mai buni fotbalisti din istorie

Jose Mourinho a fost intrebat despre dezbaterea Messi-Ronaldo, iar antrenorul si-a ales un al treilea favorit.

Jose Mourinho, antrenorul lui Tottenham, este renumit pentru declaratiile sale savuroase si pentru relatia pe care o are cu presa.

Mourinho a fost intrebat pe cine vede in topul fotbalistilor dintre cele doua legende: Cristiano Ronaldo si Lionel Messi. Antrenorul si-a ales un al treilea favorit in persoana lui Ronaldo Il Fenomeno.

"CR7 si Messi au avut o cariera mai lunga, au ramas in varf timp de 15 ani in fiecare zi. Cu toate acestea, daca vorbim strict despre talent, nimeni nu il depaseste pe Il Fenomeno. Cand era la Barcelona cu Bobby Robson, mi-am dat seama ca el era cel mai bun jucator pe care l-am vazut vreodata pe teren. Accidentarile au distrus cariera pe care ar fi putut sa o aiba si in care putea deveni un jucator mai incredibil de cat a fost. Talentul pe care il avea acel baiat de 19 ani a fost ceva incredibil.", a declarat Mourinho pentru LiveScore.

Ronaldo brazilianul a avut o cariera impresionanta si era letal in fata portii. A jucat Barcelona, Inter, Real Madrid si AC Milan si a inscris peste 350 de goluri in cariera pentru echipele de club. A castigat de doua ori Cupa Mondiala cu natioanla Braziliei, in 1994 si 2202 si are numeroase distinctii individuale.