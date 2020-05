Jose Mourinho se felicita pentru perioada petrecuta la Real: "In acel an, Madrid a fost cea mai buna echipa din Europa!" Ce spune despre sezonul istoric

Jose Mourinho a rememorat perioada de succes petrecuta la Real Madrid si mai ales triumful in La Liga din sezonul 2011 - 2012.

Jose Mourinho (57 de ani) a fost antrenorul lui Real Madrid in perioada 2010 - 2013 si a reusit sa castige un titlu de campion in La Liga, o Cupa si o Supercupa a Spaniei.

Intr-un interviu acordat spanililor de la Marca, portughezul a rememorat titlul obtinut in La Liga in 2012, cand spune ca Real Madrid a fost cea mai buna echipa din Spania si din Europa.

Madrilenii reuseau sa ia titlul atunci dupa 3 ani de dominatie a Barcelonei si bateau recordul de puncte in La Liga, dar si recordul de goluri marcate.

100 de puncte si 121 de goluri marcate au reusit cei de la Real Madrid in acel sezon.

"A fost un moment foarte important, deoarece a avut loc intr-o perioada speciala a stapanirii Barcelonei. Sa punem capat acelei dominatii Barcelona si sa o facem obtinand un record de puncte si un record de goluri de genul acesta au facut tilul si mai interesant si mai important, deoarece am reusit sa o facem in cel mai bun mod posibil. Nu am castigat doar La Liga, ci am facut-o intr-un mod care a ramas in istorie", a spus Jose Mourinho pentru Marca.

Jose Mourinho: "In acel sezon, Madrid a fost cea mai buna echipa din Spania si Europa!"

Real Madrid a fost invinsa de Bayern Munchen in semifinalele acelui sezon de Champions League. Bavarezii s-au impus la loviturile de departajare si s-au calificat in finala cu Chelsea, pe care o pierdeau tot la 11 metri.

Jose Mourinho spune ca a ramas cu dezamagirea faptului ca nu a reusit dubla in acel sezon, dar spune ca echipa sa a fost cea mai buna din Europa:

"In acel sezon Madrid a fost cea mai buna echipa din Spania si, de asemenea, cea mai buna din Europa. Acesta este motivul pentru care ne-a fost atat de greu sa trecem peste eliminarea cu Bayern din Champions League", mai spune portughezul.

Jose Mourinho este unul dintre cei mai titrati antrenori din istorie, reusind sa ia titlul in Portugalia, Anglia, Italia, si Spania. In Champions League a triumfat de doua ori, cu Porto in 2004 si cu Inter Milano in 2010.

In prezent, tehnicianul o pregateste pe Tottenham in Premier League.

