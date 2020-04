Reactia INCREDIBILA a lui Mourinho la adresa unui fost rapidist! "Pot spune doar ca esti retardat!"

Povestea incredibila a iesit la iveala dupa dezvaluirile jucatorului.

Jose Mourinho, antrenorul lui Tottenham, este cunoscut pentru declaratiile savuroase si pentru relatia sa cu presa. O alta poveste a iesit la iveala dupa ce un fost jucator al Rapidului a spus intamplarea.

Mourinho este o adevarata legenda a lui FC Porto, echipa din Portugalia cu care a reusit o performanta fenomenala si a castigat al doilea Champions League din istoria clubului, in anul 2004.

Candido Costa, fost jucator la Rapid in perioada 2010, apartinea de FC Porto in anul in care Mourinho a reusit performanta, insa era imprumutat la Derby County. Jucaorul i-a cerut lui Jose sa il lase sa plece pentru ca nu prindea minute.

"Am fost tare prost atunci. Fanii ma iubeau, am fost norocos. La momentul respectiv aveam un impact urias la echipa U21, dar nu ma bucuram de minute la prima echipa. M-am dus la Mourinho si i-am zis ca vreau sa plec, iar el mi-a spus scurt: <<Pot spune doar ca esti retardat.>>", a spus fostul fotbalist pentru FC Porto.

Candido Costa a evoluat doar 12 meciuri pentru Rapid si nu a marcat vreun gol. Venise liber de contract, dar nu a impresionat.