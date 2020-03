Barcelona l-a ratat, iar acum poate ajunge pe Anfield! Jucatorul dorit de "catalani" care e aproape de Liverpool

Liverpool vrea sa se intareasca in atac.

Liverpool e interesata de transferul lui Rodrigo Moreno de la Valencia, anunta presa spaniola. Klopp crede ca atacantul l-ar putea inlocui pentru Roberto Firmino, fotbalist care ar putea pleca in vara.



Chiar daca principala tinta a englezilor e Timo Werner, acestia il monitorizeaza si pe Rodrigo. Atacantul de 28 de ani a marcat 5 goluri si a oferit 11 pase decisive in 26 de evolutii pentru Valencia in acest sezon.

Barcelona a vrut sa se intareasca in atac si a incercat sa il aduca pe fotbalist in aceasta iarna, insa mutarea nu s-a concretizat si "catalanii" l-au adus apoi pe Braithwhite.

50 de milioane de euro e suma pentru care Valencia e dispusa sa renunte la Rodrigo.





Barcelona Liverpool Rodrigo Moreno