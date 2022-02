Golul anului în Premier League?! Reușita spectaculoasă din Leeds - United care aduce aminte de execuția lui Hagi cu Columbia 

Leeds și Manchester United s-au întâlnit în runda 26 din Premier League, iar cele două rivale au oferit un meci spectaculos la capătul căruia s-au marcat 6 goluri.

După primele 45 de minute, partida părea tranșată de elevii lui Ralf Rangnick, după ce Harry Maguire, în minutul 34, și Bruno Fernandes, în minutul 45+5, au reușit să înscrie. Însă Marcelo Bielsa le-a schimbat total atitudinea jucătorilor său la pauză, iar în primele 9 minute din actul secund, Leeds reușea să întoarcă rezultatul și să facă 2-2.

Cea mai frumos gol al meciului a fost cel de 1-2, marcat de Rodrigo Moreno în minutul 53. Atacantul spaniol l-a învins pe De Gea cu un șut splendid, din colțul terenului, care a amintit de execuția lui Gică Hagi contra Columbia, de la Campionatul Mondial din 1994.

