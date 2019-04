Lovitura de teatru la Barcelona! Transferul neasteptat pe care il pregatesc catalanii: "Nu mai vine Jovic!"

Cei de la Barcelona s-au razgandit!

Barcelona l-a transferat deja pentru sezonul viitor pe Frenkie de Jong de la Ajax Amsterdam si mai pregateste 2 mutari. Prima este clara - Matthijs de Ligt, tot de la Ajax, este fundasul pe care catalanii vor sa se bazeze in urmatorul deceniu!

Problema catalanilor este reprezentata de a 2-a tinta - Barca vrea neaparat un atacant de careu care sa accepte sa fie in umbra lui Luis Suarez la inceput. Prima varianta a fost Luka Jovic de la Eintracht Frankfurt. Atacantul sarb de 21 de ani are exact profilul atacantului dorit de Valverde, insa are o problema mare: pretul!

Evolutiile lui Jovic au atras si interesul lui Atletico Madrid sau Bayern Munchen, astfel ca Eintracht cere o suma uriasa pentru el: 60 de milioane de euro! Atat Mundo Deportivo, cat si Sport de Catalunya anunta ca Barca renunta la transferul lui Jovic din cauza acestui pret, considerandu-l mult prea mare. Astfel, Barca se reorienteaza catre Rodrigo Moreno! Atacantul de 28 de ani de la Valencia a avut un sezon fantastic in 2017/2018 cand a reusit 16 goluri. Actuala stagiune nu a fost insa la fel de buna, avand doar 5 goluri in campionat pana acum.

Un alt nume mentionat des la Barcelona este cel al lui Antoine Griezmann, insa acesta nu este vazut ca o solutie pentru inlocuirea pe termen lung a lui Luis Suarez, cel care a implinit 32 de ani in ianuarie.