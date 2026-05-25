Arsenal a primit trofeul, Tottenham s-a salvat, iar City și Liverpool și-au luat rămas-bun de la legende

Arsenal a primit trofeul de campioană în Premier League! "Tunarii" au sărbătorit câștigarea titlului după victoria din ultima etapă contra lui Crystal Palace, scor 2-1. Odegaard, Gyokeres și compania l-au purtat pe brațe pe Mikel Arteta, managerul care i-a adus primul titlu lui Arsenal după 22 de ani.

Ultima etapă din Premier League a adus și o mulțime de momente emoționante. La 1-2 contra lui Aston Villa, Pep Guardiola a stat pentru ultima dată pe banca lui Manchester City, după un mandat în care a cucerit 20 de trofee pe parcursul a 10 ani. De City s-au despărțit și doi jucători emblematici ai ultimului deceniu - Bernardo Silva și John Stones. Lacrimi au fost și pe Anfield, unde fanii lui Liverpool și-au luat rămas-bun de la legendarii Mohamed Salah și Andy Robertson.

Tottenham rămâne în Premier League! Cu Radu Drăgușin pe teren în ultimele 10 minute, londonezii au învins Everton (1-0) și au încheiat dramatic pe locul 17. În Championship au retrogradat West Ham, Burnley și Wolves. Anglia va avea 5 echipe în următoarea ediție de Champions League: Arsenal, City, United, Villa și Liverpool. În Europa League vor juca Bournemouth și Sunderland, iar locul de Conference a fost obținut de Brighton.