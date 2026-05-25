VIDEO EXCLUSIV E-MIL prezintă Pastila de Sport: Arsenal a primit trofeul, Tottenham s-a salvat, iar City și Liverpool și-au luat rămas-bun de la legende (P)

E-MIL prezintă Pastila de Sport. Ediție sponsorizată de Betano.

Arsenal a primit trofeul, Tottenham s-a salvat, iar City și Liverpool și-au luat rămas-bun de la legende

Arsenal a primit trofeul de campioană în Premier League! "Tunarii" au sărbătorit câștigarea titlului după victoria din ultima etapă contra lui Crystal Palace, scor 2-1. Odegaard, Gyokeres și compania l-au purtat pe brațe pe Mikel Arteta, managerul care i-a adus primul titlu lui Arsenal după 22 de ani.

Ultima etapă din Premier League a adus și o mulțime de momente emoționante. La 1-2 contra lui Aston Villa, Pep Guardiola a stat pentru ultima dată pe banca lui Manchester City, după un mandat în care a cucerit 20 de trofee pe parcursul a 10 ani. De City s-au despărțit și doi jucători emblematici ai ultimului deceniu - Bernardo Silva și John Stones. Lacrimi au fost și pe Anfield, unde fanii lui Liverpool și-au luat rămas-bun de la legendarii Mohamed Salah și Andy Robertson.

Tottenham rămâne în Premier League! Cu Radu Drăgușin pe teren în ultimele 10 minute, londonezii au învins Everton (1-0) și au încheiat dramatic pe locul 17. În Championship au retrogradat West Ham, Burnley și Wolves. Anglia va avea 5 echipe în următoarea ediție de Champions League: Arsenal, City, United, Villa și Liverpool. În Europa League vor juca Bournemouth și Sunderland, iar locul de Conference a fost obținut de Brighton.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.  

