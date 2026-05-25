După Robertson și Salah, Liverpool e gata să mai renunțe la un jucător important

După Andrew Robertson și Mohamed Salah, Liverpool poate pierde, în această perioadă de mercato, încă un jucător emblematic pentru istoria recentă a clubului.

Alisson (33 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Liverpool, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Anfield. Juventus s-a arătat interesată de portarul brazilian și a început deja negocierile.

Într-un timp relativ scurt, cele două părți ar fi ajuns la un acord, astfel că acum biaconerii încearcă să-i convingă și pe cei de la Liverpool să renunțe la ”veteranul” din poartă. ”Cormoranii” ar fi gata să-l lase pe Alisson în Italia, dacă vor primi o sumă apropiată de 15 milioane de euro, scrie Tuttosport.