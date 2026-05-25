După Robertson și Salah, Liverpool e gata să mai renunțe la un jucător important

După Andrew Robertson și Mohamed Salah, Liverpool poate pierde, în această perioadă de mercato, încă un jucător emblematic pentru istoria recentă a clubului.
Alisson (33 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Liverpool, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Anfield. Juventus s-a arătat interesată de portarul brazilian și a început deja negocierile.
Liverpool e gata să renunțe la Alisson
Într-un timp relativ scurt, cele două părți ar fi ajuns la un acord, astfel că acum biaconerii încearcă să-i convingă și pe cei de la Liverpool să renunțe la ”veteranul” din poartă. ”Cormoranii” ar fi gata să-l lase pe Alisson în Italia, dacă vor primi o sumă apropiată de 15 milioane de euro, scrie Tuttosport.
Ar fi o sumă simbolică pentru un club cu posibilitățile lui Juventus, dar și un transfer important, ținând cont de ambițiile clubului torinez în sezonul următor. Concret, gruparea patronată de Andrea Agnelli vrea să se bată din nou pentru titlul de campioană, iar Alisson ar aduce siguranță în poartă.
Astfel, ”cormoranii” vor pierde unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Alisson a fost transferat în 2018, în ”mandatul” lui Jurgen Klopp, și a adus siguranță în poarta echipei de pe Anfield, fiind un pilon important în performanțele reușite în ultimii ani.
Juventus țintește ”Scudetto” în următorul sezon
Planul celor de la Juventus e clar. Se împlinesc șase ani de la ultimul ”Scudetto”, iar clubul torinez vrea să se bată din nou pentru câștigarea campionatului. În presa italiană au apărut mai multe zvonuri legate de transferuri sonore care ar putea transforma Juventus într-o forță.
Ultimul titlu câștigat de Juventus a fost în sezonul 2019-2020, ultimul dintr-un șir de nouă. A fost, de asemenea, și cel mai lung șir de titluri câștigate de o echipă în fotbalul italian.