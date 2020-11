Atac cibernetic "sofisticat" asupra unei PUTERI din Premier League! Anuntul oficial al celor de la Manchester United

Oficialii lui Manchester United au publicat un comunicat de presa in care au anuntat ca au fost victimele unui atac cibernetic.

Acestia au dezvaluit ca sistemele tehnologice ale clubului au fost atacate de hackeri intr-o operatiune "sofisticata", insa au dat asigurari ca sistemul de aparare IT a tinut problema sub control.

Reprezentantii clubului de pe Old Trafford insista ca site-ul web si aplicatia nu au fost afectate si ca datele personale ale fanilor si clientilor nu au fost compromise.

"Manchester United poate confirma ca clubul a experimentat un atac cibernetic asupra sistemelor. Clubul a luat masuri rapide pentru a contracara atacul si lucreaza in prezent cu experti pentru a investiga incidentul si a minimiza problemele IT.

Desi aceasta este o operatiune sofisticata a criminalilor cibernetici organizati, clubul are protocoale si proceduri extinse pentru un astfel de eveniment si a repetat pentru un astfel de risc. Aparatorii nostri cibernetici au identificat atacul si au inchis sistemele afectate pentru a minimiza daunele si a proteja datele personale.

Canalele media ale clubului, inclusiv site-ul si aplicatia noastra, nu au fost afectate si in prezent nu am descoperit nicio incalcare a datelor cu caracter personal asociate fanilor si clientilor nostri. Toate sistemele necesare pentru ca meciurile sa aiba loc pe Old Trafford raman sigure si operationale", se arata in comunicatul emis.

In aceasta seara, Manchester United infrunta pe teren propriu, de la ora 22:00, echipa West Brom, intr-o partida contand pentru a 9-a etapa a Premier League, iar oficialii au dat asigurari ca meciul nu va fi impactat de atacul care a avut loc.