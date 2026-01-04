La finalul anului, Gigi Becali se declara impresionat de un fotbalist din academia celor de la FCSB. Este vorba despre David Popa, un jucător de bandă în vârstă de 18 ani.

David Popa, în cantonamentul lui FCSB

David Popa are cinci meciuri pentru prima echipă a campioanei României, însă este văzut drept un jucător de viitor al roș-albaștrilor, având în vedere simpatia pe care i-o poartă Gigi Becali.

”E adevărat, e un jucător care îmi place mie foarte mult și o să-l vedeți. E din academie.

Ei nu zic și nu am nici eu curaj. Mie îmi place cel mai mult dintre toți. Nu Necșulescu. L-am luat de la Cluj. David Popa îl cheamă. Ăsta e jucătorul care îmi place mai mult decât toți, dar, dacă ei nu sunt de acord cu mine, mi-e frică și mie.

Rămâne de văzut într-un an, că apoi va intra el. Dacă suntem campioni cu 3-4 etape înainte, îl băgăm să joace”, a spus Gigi Becali.

FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya, iar din lotul pregătit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii face parte și David Popa.

Sezonul trecut, fotbalistul de 18 ani a fost împrumutat la Poli Iași, însă a evoluat doar în două partide pentru moldoveni.

