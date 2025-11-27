Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a fost victima unui atac cibernetic care a afectat software-ul său de gestionare a jucătorilor, a anunţat joi forul din Hexagon, într-un comunicat oficial.

Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor

„A fost depusă o plângere, iar autorităţile au fost informate despre acest atac”, a anunţat FFF, adăugând că „a luat măsurile necesare pentru a securiza software-ul şi datele.

Această încălcare se limitează la următoarele date: nume, prenume, sex, data şi locul naşterii, naţionalitate, adresă poştală, adresă de e-mail, număr de telefon şi numărul de înregistrare al jucătorului”, a subliniat federaţia în comunicat.

Aceasta este a treia oară în mai puţin de doi ani când FFF a fost victima unui atac informatic, în urma furturilor de date din martie 2024 şi din februarie 2025.

