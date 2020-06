China a atacat un aliat strategic al SUA din Pacific! Cele doua tari sunt in pragul unui razboi economic

Un urias atac cibernetic a avut loc asupra institutiilor importante din Australia.

Scott Morisson, prim-ministrul Australiei, a anuntat ca “un atac sofisticat condus de un stat strain” a inceput asupra celor mai importante companii, spitale, scoli, baze militare, institutii de stat si conturi private ale unor inalti oficiali guvernamentali. Desi nu a numit direct China, sursele din interiorul administratiei australiene au declarat ca nicio alta tara nu ar avea motivatia si resursele pentru un asemenea val de atacuri. In ultimele saptamani, relatiile dintre cele doua tari au ajuns la un minim istoric, dupa ce oficialii de la Canberra s-au aflat in avangarda cererilor de incepere a unor investigatii amanuntite asupra modului in care China a informat si combatut pandemia de coronavirus. Australienii au cerut un control rapid asupra conducerii si deciziilor World Health Organization (WHO), cea mai importanta organizatie medicala mondiala, acuzata ca a musamalizat la ordinul Chinei gravitatea situatiei, ceea ce a dus la un raspuns tarziu, la o penurie de aparatura si echipamente medicale, la un numar urias de decese si la pierderi economice de ordinul trilioanelor de dolari.

China a raspuns prin impozitarea cu 80% a orzului, a suspendat importurile de carne de vita si vin si le-a impus studentilor si turistilor chinezi sa nu mai studieze si sa nu mai viziteze Australia, intr-o incercare de a deteriora economia tarii de la Antipozi. Chinezii chiar au condamnat la moarte un cetatean australian pentru trafic de droguri, intr-o incercare de a-i speria pe omologii australieni si a ingropa cererile lor de a gasi locul izbucnirii si cauzele epidemiei Covid-19. Sefii de securitate cibernetica australieni au spus ca, in ultimele saptamani, a crescut dramatic numarul atacurilor hackerilor asupra tuturor nivelurile de guvernare si a infrastructurii critice.

Atacatorii au folosit asa-numitele metode “spear-phishing”, prin trimiterea unor emailuri false precis tintite, in incercarea de fura detalii importante de logare, dar si prin recunoastere digitala pentru a gasi punctele slabe in apararea tarii. Australia face parte din organizatia Five Eyes, impreuna cu SUA, Marea Britanie, Canada si Noua Zeelanda, ceea ce ii ofera capabilitati avansate tehnologic si informational, dar o face si o tinta atractiva pentru astfel de atacuri. Oficialii de la Canberra cred ca, cel mai probabil, este vorba de spionaj chinez, pentru ca odata penetrata apararea, atacatorii raman in stare latenta si doar acceseaza informatiile, nu se ating de conturi bancare sau de cele de investitii. Expertii militari spun ca aceste penetrari pot fi folosite eficient in caz de razboi, cand pot face nefunctionale in scurt timp toate sistemele accesate.

In august, SUA, Australia si alti aliati vor efectua exercitii militare in Hawaii, dupa ce China a devenit tot mai gresiva din punct de vedere diplomatic si militar. Regimul de la Beijing a dispus internarea in lagare de concentrare si reeducare a membrilor minoritatii musulmane din provincial Xinjiang, a hotarat incetarea statutului si privelegiilor economice ale Hong Kong-ului, a construit mai mult insule artificiale in Marea Chinei de Sud, pe care a infiintat baze navale si a mutat unitati militare, a continuat hartuirile la adresa vecinilor Taiwan, Laos, Vietnam, Thailanda, Bhutan, Mongolia, Kargazstan si Kazahstan, si-a marit controlul asupra portului Singapore, Myanmarului si Coreii de Nord, in timp ce relatiile cu Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelanda, SUA si Rusia sunt tot mai tensionate. In aceasta saptamana, China si India au ajuns in pragul unui razboi nuclear, dupa ce 20 de soldati indieni au fost omorati in bataie si cadavrele lor au fost profanate, in timpul unui conflict in Tibet, cu granicerii chinezi.