BREAKING NEWS! Bomba anului in Premier League! Se pregateste revenirea lui Cristiano Ronaldo la Manchester United!

In ultimele saptamani s-a vorbit foarte mult despre o posibila plecare a lui Ronaldo de la Juventus.

Presa internationala a scris despre interesul lui Paris Saint-Germain pentru starul portughez si despre faptul ca aceasta mutare are sanse mari sa se concretizeze, insa in aceasta cursa a intrat un alt club urias al Europei.

Este vorba despre fosta echipa a lui Ronaldo, Manchester United. Jurnalistul argentinian Christian Martin dezvaluie ca echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer doreste sa il aduca inapoi pe capitanul nationalei Portugaliei din sezonul viitor. Sursa citata noteaza si ca oficialii lui Juventus sunt dispusi sa negocieze acest transfer, in cazul in care Ronaldo si-ar dori ca acesta sa sa faca.

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020

S-a discutat intens in ultima perioada in presa din Italia si nu numai despre faptul ca oficialii lui Juventus nu doresc sa ii prelungeasca contractul lui Cristiano si isi doresc sa amortizeze din suma uriasa pe care au platit-o in schimbul sau in vara lui 2018. Atunci, campioana Italiei i-a platit lui Real Madrid nu mai putin de 117 milioane de euro in schimbul fotbalistului ajuns la 35 de ani.

Mai mult decat atat, Ronaldo are un salariu urias la Juventus, de aproximativ 30 de milioane de euro pe sezon, fiind de departe cel mai bine platit fotbalist din Serie A.

In acest context, pare tot mai plauzibila o revenire a portughezului pe Old Trafford, in contextul in care clubul condus de Ed Woodward este cunoscut ca unul care arunca sume uriase pe transferuri, mai ales in ultimii ani.

Cristiano Ronaldo a evoluat pentru Manchester United intre 2003 si 2009, perioada in care a castigat de trei ori titlul in Premier League, dar si un trofeu UEFA Champions League, in 2008, dupa o finala decisa la loviturile de departajare in fata lui Chelsea.