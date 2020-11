EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Becali, la un pas sa dea lovitura cu Tanase! Echipa care tocmai a batut-o pe Manchester United vrea sa-l cumpere! Anunt de ultima ora

Tanase e in cea mai buna forma din cariera si e printre favoritii scouterlor care stau cu ochii pe Liga 1!

Conform surselor www.sport.ro, Tanase e disputat de Istanbul Basaksehir si de Sivasspor. Cele mai mari sanse sa-l cumpere le are campioana Basaksehir! Echipa din grupele Champions League tocmai a produs unul dintre seocurile sezonului, invingand-o la Istanbul pe Manchester United, 2-1. Basaksehir, la care joaca nume importante ca Rafael (ex. Man United), Chadli (ex. Tottenham) sau Demba Ba (ex. Chelsea), incearca sa-si completeze lotul cu jucatori care sa scada media de varsta inaintata a lotului.

Tanase e una dintre tintele prioritare ale campaniei de achizitii din iarna. Becali cere cel putin 5 milioane de euro pentru a-l lasa sa plece pe golgeterul momentului in Liga 1. Tanase imparte prima pozitie in topul marcatorilor cu Dennis Man. Ambii au cate 9 reusite de la startul sezonului, fiind urmati de Nicolao Dumitru de la Gaz Metan (6 goluri).

Adus in 2016 de la Viitorul, Tanase (25 de ani) a castigat o Cupa cu FCSB. Transferul sau l-a costat pe Becali 1,5 milioane de euro.