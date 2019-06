Asta a fost oferta lui Juventus pentru Guardiola! Monstruos: ce salariu a refuzat Pep ca sa-l antreneze pe Ronaldo

Acum o luna, mai multe surse de presa din Italia dadeau ca sigura venirea lui Pep la Torino.

Jurnalistii se bazau pe sanctiunile riscate de Man City din partea UEFA din cauza incalcarii fair-play-ului financiar, dar si pe dorinta lui Guardiola de a castiga intr-un nou campionat. In ultimele saptamani, zvonurile au scazut in intesitate, iar favoritul lui Juve a devenit Sarri de la Chelsea.

Eurosport Franta confirma insa ca au existat negocieri indelungate intre Juventus si Guardiola. Pep ar fi refuzat un salariu anual de 20 de milioane de euro, explicand ca vrea sa-si arate fidelitatea fata de conducerea lui City. Guardiola are acum un contract de 17 milioane pe an pe Etihad. Mai e legat de campioana Angliei pana in 2021. The Sun scria dupa ce City a luat al doilea titlu consecutiv in Premier League ca Guardiola negociaza cu seicii pentru o noua intelegere care i-ar aduce 120 de milioane in urmatorii 5 ani. Informatia n-a fost insa confirmata oficial.