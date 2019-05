"Poti sa-l duci pe Guardiola pana acasa?" Surpriza vietii pentru un suporter Man.City la parada! FOTO

Pep Guardiola a fost dus acasa de un fan de la parada campionilor din Manchester.

Manchester City a facut tripla in Anglia si a petrecut alaturi de mii de fani la o parada prin oras. Si echipa de fete a clubului a facut tripla, astfel ca petrecerea a fost completa pentru seicii care au investiti miliarde.

La finalul paradei, Pep Guardiola i-a oferit surpriza vietii unui suporter prezent la festivitate.

"Ma pregateam sa plec la finalul paradei, cand un barbat imbracat in costum negru ca din Men In Black a venit la mine. Avea emblema lui City si casca in ureche, era de la secuitate. M-a intebat ce fac, apoi m-a intrebat daca pot sa-l duc pe Pep Guardiola pana acasa. Nu puteau sa-l scoata de acolo. Am zis: sa-l duc acasa? Il car in brate daca vrea! S-a urcat in masina si simtea ca as vrea sa-l iau in brate, asa ca statea lipit de usa. Pe tot drumul m-am gandit ca nu o sa ma creada nimeni. Voia sa mearga la hotel in centrul orasului ca sa se schimbe, urma sa mearga la petrecerea privata a clubului dupa parada din oras", a povestit barbatul care lucreaza ca si cameraman pentru BBC.

Pep Guardiola s-a inteles cu Juventus!

Fanii lui Manchester City ar putea ramane cu inima franta in curand. Presa italiana anunta ca Pep Guardiola s-a inteles cu Juventus in privinta unui contract pe 4 ani. Problemele cu fair-play-ul financiar ale clubului l-ar fi impins sa mearga la campioana Italiei. City ar putea fi exclusa din Champions League si sa primeasca interzis la transferuri.